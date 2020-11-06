Alman polisi Viyana saldırganıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen dört kişinin evini arıyor

Alman polisi, pazartesi günü çevredekilere ve barlara ateş açtığı sırada dört kişiyi öldüren şüpheli Avusturya’nın başkenti Viyana’daki saldırganla bağlantılı olduğuna inanılan dört kişiyle ilgili, Almanya’nın farklı bölgelerinde arama yaptıklarını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Viyana polisi, daha önce Suriye’de IŞİD’e katılmaya çalıştığı için hapse atılan 20 yaşındaki Avusturya ve Kuzey Makedonya çifte vatandaşını vurarak öldürmüştü.

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Almanya BKA polisi Twitter’da yaptığı açıklamada, Almanya’nın Osnabrueck, Kassel ve Hamburg yakınlarındaki Pinneberg bölgelerinde ev ve işyerlerini aradıklarını söyledi.

Polis “Dört kişinin saldırıya dahil olduğuna dair ön ipuçları yok, ancak şüpheli saldırganla bağlantıları olduğuna inanılıyor” dedi.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer dün yaptığı açıklamada, İsviçre’nin pazartesi günkü saldırıyla ilgili olarak iki kişiyi tutukladığını belirterek, Avusturya’nın soruşturma kapsamında başka bir ülkeyle daha yakın temas halinde olduklarını söyledi.