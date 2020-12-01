Alman polisi dev fallik anıtın kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlattı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde iki metre boyundaki fallik anıtın gizemli şekilde kaybolmasıyla ilgili polis soruşturma başlattı.

Fotoğraflar: BR24

Eyaletin güneyindeki Grünten Dağı’nda birkaç yıl önce beliren ahşap anıt turistlerin ve dağda yürüyüş yapan sporcuların ilgi odağı olmuştu.

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Dağın eteklerine dikilen erkek cinsel organı şeklindeki obje son yıllarda popüler olmuş ve Google Maps’te kültürel anıt olarak yerini almıştı.

Yerel bir bira markası bu anıta adanmış bir bira türü bile çıkardı.

Anıtın nereden geldiği bilinmemekle birlikte yerel halk arasında anlatılan hikayeye göre genç bir adama doğum günü şakası olarak yapılan 200 kiloluk hediye ailesinin istememesi sonucu dağa bırakılmış.

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Kempten polisinin anıtın yok olmasının ardından soruşturma başlattığı öğrenildi, ancak sahibi belli olmadığı için bir suç unsurunun oluşup oluşmadığı netlik kazanmadı.

Gizemli heykeller için son birkaç gün olaylı geçiyor. İki gün önce de ABD’nin Utah eyaletin çölün ortasında yeni keşfedilen metal monolit bir anda yok olmuştu.