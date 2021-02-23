Alman plaj voleybolu yıldızlarından turnuvada bikini giymelerine izin vermeyen Katar’a boykot

Alman plaj voleybolu yıldızları Karla Borger ve Julia Sude, ‘oyuncuların bikini giymesinin yasak olduğu’ tek ülke Katar’da düzenlenecek turnuvayı boykot etme kararı aldı.

Fotoğraf: www.fivb.com

FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu 8-12 Mart’ta Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenecek. Kadın voleybol turnuvasına ilk kez ev sahipliği yapacak Doha’da, sporcuların bikini yerine pantolon ve gömlek giymesi istendi.

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Kısa adı ‘FIVB’ olan Uluslararası Plaj Voleybolu Federasyonu, Katar’ın giyim kuralına uyulma gerekçesini, ‘ev sahibi ülkenin gelenek ve kültürüne saygı’dan ötürü diye açıkladı.

Ancak Borger ve Sude bunu kabul edemeyeceklerini söyledi. Alman radyo kanalı Deutschlandfunk’a konuşan Borger, “Biz oyunumuzu oynamak, işimizi yapmak için oraya gideceğiz ancak iş kıyafetimizi giymemiz engelleniyor. Bu, bize turnuvada ne giymemizi söyleyen tek ülke; bu duruma karşı çıkıyoruz” dedi.

Borger, bu koşullar altında Katar’da turnuva düzenlemenin doğru olup olmadığını sorguladıklarını söyledi.

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Alman Spiegel dergisine de konuşan Borger ve Sude, Doha’daki aşırı sıcak havada bikini giymenin şart olduğunu ve Katarlıların şart koştuğu kıyafetleri giymeyi reddettikleri için turnuvayı boykot ettiklerini ifade etti.