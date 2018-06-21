Alman parlamenter: Erdoğan kazanırsa Türkiye’nin AB üyelik süreci sona erdirilmeli

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Avrupalı parlamenter Renate Sommer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerini kazanması halinde Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin sona erdirilmesini istedi.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre aynı zamanda AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu üyesi Sommer, Alman Die Tagespost gazetesine konuştu.

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Erdoğan’ın seçilmesi durumunda AB üyeliğinin mümkün olmayacağını savunan Sommer, “Avrupa Parlamentosu bu durumda üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecektir” dedi.

Erdoğan’ın Türkiye’yi AB’ye hiçbir zaman ciddi bir biçimde yönlendirmeyeceğini belirten Sommer şunları söyledi: “Erdoğan, sadece müzakereler sırasında ödenen paraları almak istiyor. Erdoğan’ın hukuk devleti prensiplerini ihlal etmeye ve mutlak iktidarını pekiştirmeye devam etmesi halinde AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin de bloke edilmesi gerekli. Eğer yıllardır tarım ürünlerinin, hizmetlerin ve kamu ihalelerinin genişletilmesi planını bloke edersek, bu ekonomik yaptırımlarla eş anlamlı olacaktır.”

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Alman parlamenter, bazı AB ülkelerinin Erdoğan’ın bu durumda imzalanan sığınmacı anlaşmasını iptal edebileceği endişesine sahip olduğuna vurgu yaparak, “Böyle bir tehlike olduğuna inanmıyorum. Zira anlaşma Ankara’nın çıkarına. AB’den sığınmacıların ihtiyaçları için altı milyar avro aldı” dedi.