Alman mevkidaşından Bozdağ’a sitemli mektup: Devletin görevi gazetecileri korumak

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Bekir Bozdağ’a hitaben Almanya’daki Türklerle toplantısının iptal edilmesinin ardından bir mektup yazdı.

Son bir yıldır ‘Erdoğan’a hakaret‘ şiiriyle başlayan ikili ilişkilerdeki gerginlik, son olarak da Die Welt’in Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasıyla artmıştı. Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edilmesi, gerginliğe ‘tuz biber eken’ gelişme oldu.

Reuters’ın aktardığına göre, gerginliğin üzerine bir mektup kaleme alan Heiko Maas, Bekir Bozdağ’a şöyle seslendi: “Gazeteciler, savcılar ve avukatlar sırf kendi işini yaptılar diye, sırf bir hukuk devletinde kendi rollerini yerine getirdiler diye tutuklanırsa, her tutuklama hukukun egemenliğinin bozulduğunu gösterir. Devletin görevi gazetecileri korumaktır, onlara ağır yaptırımlar uygulamak değil.”

Maas, Bozdağ’ın Almanya’daki toplantısı iptal edilmeden önce Türk mevkidaşıyla özellikle tutuklanan Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in durumuyla ilgili görüşmek istiyordu. Toplantının iptalinden sonra Bozdağ da Maas’ın teklifini geri çevirdi.

Diyalog kuramamaktan şikayetçi

Der Spiegel’se, Maas’ın mektubunu ‘duygusal’ olarak niteledi. Gazetenin internet sitesinde yer alan habere göre, Maas, Yücel’in tutuklanmasının ardından Bozdağ’la doğrudan diyalog kurmanın zorluğu nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını yazdı.

Spiegel’in aktardığına göre, Maas’ın mektubunda Yücel’in savcılığa gönüllü olarak gitmesine rağmen tutuklanması kararını ‘orantısız’ olarak nitelerken, kararın kendisini ‘sarstığı’nı belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gidişatından kaygılı olduğunu belirten Maas, diyalogun artırılması gerektiğini belirtirken, Türkiye’nin Avrupa değerlerinden uzaklaştıkça Avrupa Birliği üyeliğinin de imkansız hale geleceğini hatırlattı.