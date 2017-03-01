Alman medyasından Türkiye’deki tutuklu gazeteciler için seferberlik: Unutulmasınlar

Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasının ardından Alman medyasında Türkiye’de tutuklu bulunan tüm gazeteciler için ‘seferberlik’ başlatıldı.

Yücel, Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın hacker grubu RedHack tarafından ‘sızdırılan’ mailleriyle ilgili yaptığı haber nedeniyle ifade vermeye gitmiş, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ iddialarıyla tutuklanmıştı.

Yücel’in tutuklanmasını protesto etmek amacıyla 10 Alman şehrinin yanı sıra Avusturya ve İsviçre’de de eylemler düzenlendi. Yücel ve diğer gazetecilerin serbest bırakılması için imza kampanyası başlatılırken, Die Welt’in sahibi Alman medya devi Axel Springer de binasına devasa boyutta ‘Denize Özgürlük’ anlamına gelen ‘#FreeDeniz’ yazılı bir pankart astı.

Türkiyeli gazetecilerin isimleri manşetlerde

Yücel’in tutuklanmasının Alman medyasına yansıması bununla sınırlı kalmadı. Birçok gazete, Türkiye’de tutuklu bulunan diğer gazetecileri de birinci sayfalarına ya da internet sitelerine yer verdi.

Bunlardan biri, Alman Die Tageszeitung (Taz) gazetesi oldu. Gazete, ‘Gazetecilik suç değildir’ başlığıyla manşetinden Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecilerin isimlerini tek tek yayınladı.

Bild de internet sitesinde ‘Deniz için özgürlük’ şeridinin altında Türkiye’de tutuklu bulunan tüm gazetecilerin isimleri akıtıldı.

‘Böylece unutulmayacaklar, gözden kaybolmayacaklar’

Bild sitesindeki haberinde, Yücel’den “Bir adam, – kendi amacına zıt biçimde – özgür basın, özgür düşünce ve özgür fikirler için mücadelenin yüzü haline geliyor” denirken, tutuklu diğer gazetecilerin isimlerinin neden paylaşıldığı da şöyle açıklandı: “Bild bugün onların isimlerini anıyor, yüzlerini gösteriyor. Böylece unutulmuş olmayacaklar. Böylece gözden kaybolmayacaklar. İfade özgürlüğü sadece Türkiye’de değil, Avrupa Birliği ülkesi Macaristan’da da bir sorun. Ya da başkanın gazetecileri ‘halkın düşmanları’ ilan ettiği ABD’de. Gazetecilerin özgürlük mücadelesi hepimizi ilgilendiriyor.”

Bild’in iç sayfasında da tutuklu gazetecilerin isimleri paylaşıldı:

Alman medyasından diğer birçok gazete de, Yücel ve tutuklanan gazetecilere geniş yer verdi.

Deniz Yücel neden tutuklandı?

Yücel, Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın hacker grubu RedHack tarafından ‘sızdırılan’ mailleriyle ilgili yaptığı haberle ilgili ifade vermek üzere iki hafta önce emniyete gitmişti. Yücel’in evinin de arandığı bilgisi verilirken avukatı Veysel Ok, dosyada gizlilik kararı olduğu için müvekkilinin neyle suçlandığını bilmediklerini söylemişti.

Ok, hem Türkiye hem de Almanya vatandaşlığı bulunan Yücel’in terör örgütü lehine propaganda yapmak ve halkı şiddete teşvik etmek suçlamasıyla 10.5 yıla kadar hapis talebiyle yargılanacağını açıklamıştı.

Hazzedilmeyen soruların gazetecisi

Yücel, 2015 yılının haziran ayında Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük’e sorduğu sorunun ardından gözaltına alınmış, 2016 yılında ise dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le düzenlediği basın toplantısında Yücel’in sorusundan ‘hazzetmezken’ söz konusu sorunun sorulabilmesini Türkiye’de basın özgürlüğüne yormuştu.

Dün öğlen saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne götürülen Yücel’in savcılıkta ifadesini alındı. Ardından savcılık, Yücel’i tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Yücel’in savcılıktaki sorgusunda kendisine Kürtlerle ilgili yaptığı haberlere ilişkin sorular yöneltildiği bildirildi.

Mahkeme, Yücel’in ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ iddialarıyla tutuklanmasına karar verdi.

Yücel’in tutuklanmasının hayal kırıklığına yol açtığını belirten Başbakan Merkel, kararı ‘orantısız’ olarak niteledi.

Sabah, gözaltı listesinde Yücel’in de olduğunu yazmıştı

Sabah gazetesi, aralarında Diken’in eski editörü Tunca Öğreten’in de bulunduğu altı gazetecinin gözaltına alındığı 25 Aralık günü yaptığı haberinde, dokuz isme yönelik gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldığını, beş kişinin gözaltına alındığını, üç şüphelinin de yurt dışında olduğunu yazmıştı.

Gözaltı listesindeki isimler Fatih Yağmur, Deniz Yücel, Hünkar Alican Duman, Ömer Çelik, Metin Yoksu, Tunca İlker Öğreten, Eray Sargın, Mahir Kanaat ve Derya Okatan olarak duyurulmuştu.

Haberde, gözaltına alınan gazetecilerin RedHack’in sosyal medyada propagandasını yapmak ve ‘algı yönetimi’nde bulunmak suretiyle ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘kişisel verilerin kaydedilmesi ve yayılması’yla suçlandığı belirtilmişti.