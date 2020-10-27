Alman meclis başkan yardımcısı: Erdoğan’a karşı net tutum alınmalı

Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron’la ilgili “Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var” sözlerine “Erdoğan terbiye ve saygı sınırlarını aşıyor” diyerek tepki gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Fransa’da Muhammed peygamberin resimlerinin gösterilmesi sonucu birçok ülkede Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapılmıştı. Erdoğan da Macron’un Müslümanlara karşı tavrını gerekçe göstererek Fransız ürünlerine boykot edilmesini istemişti. Erdoğan ayrıca Macron’un zihinsel tedaviye ihtiyacı olduğunu söylemişti.

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‘Kılıf uydurmak için‘

DW Türkçe’nin haberine göre aynı zamanda Yeşiller Partisi milletvekili de olan Roth, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macron’a kişisel hakaretlerle bezeli Avrupa’ya dönük yeni sözlü saldırıları kabul edilemez ve en ağır şekilde kınanmalıdır” dedi.

Roth, Erdoğan’ın ‘terbiye, saygı ve devlet adamlığına yaraşır sorumluluk sınırını aştığını’ ifade ederek “Ülkesindeki yanlış politikasına kılıf uydurmak için en aşağılık milliyetçi hınç söylemlerine başvuruyor” dedi.

‘Sivil topluma destek sürmeli’

Avrupa’nın ‘tereddütte mahal vermeyecek şekilde’ hukuk devleti normlarına, demokratik değerlerine bağlı kalması gerektiğini söyleyen Roth, ‘Türkiye’deki tüm demokratlara destek’ çağrısı yaptı.

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Meclis başkan yardımcısı, bunun ‘demokratik bir Türkiye’ye AB üyeliği seçeneğini açık tutmayı’ da içerdiğini ifade etti.

Türkiye’deki sivil topluma desteğin, bir ‘iç politikadaki kurtuluşu için uygunsuz şekilde her yola başvurmaktan kaçınmayan bir otokrata karşı’ net bir tutum almayı gerektirdiğini söyleyen Roth, “Erdoğan ile savunma malları ticareti durdurulmalı, tüm savunma işbirliklerine son verilmeli ve Erdoğan’ın Türkiye’si ile ekonomik işbirliği de gözden geçirilmeli” dedi.