Alman maliyesi ve merkez bankası, ‘TL’nin düşüşü bizim için de risk’ diyor

Almanya Maliye Bakanlığı ve Almanya Merkez Bankası’ndan, Türk Lirası’nda son dönemde yaşanan değer kaybının Alman ekonomisi için bir risk oluşturacağı yönünde açıklamalar gelirken Alman siyasetinde Türkiye’ye yardım edilip edilmeyeceği tartışma konusu oldu.

Maliye Bakanlığı’nın BBC Türkçe’nin aktardığı aylık raporunda da Türk Lirası’ndaki değer kaybının Alman ekonomisine bir risk oluşturduğunu bildirildi. Raporda, “Türkiye’deki ekonomik gelişmeler yeni ve dışsal bir ekonomik risk oluşturuyor” ifadesi kullanıldı.

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Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gazetesine bir açıklama yapan Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann TL’daki değer kaybının kendileri için risk olduğunu kabul ederken “Alman bankacılık sektörü için risk yönetilebilir. Genel olarak finans sistemi daha dayanıklı bir hale geldi” dedi. Deutsche Welle’nin aktardığına göre Weidman ayrıca “Hesaplanması çok daha zor olan, diğer gelişmekte olan pazarları etkileyen genel bir güven kaybı gibi dolaylı etkilerdir” uyarısında bulundu.

Almanya, Türkiye’nin ikinci en büyük yabancı yatırımcısı.

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‘IMF deneyime sahip’

Almanya’da iktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) lideri Andrea Nahles Türkiye’nin istikrarının herkesin yararına olduğunu belirterek hükümetin Türkiye’ye yardımda bulunmasını istemişti.

Bavyera Eyaleti Maliye Bakanı Albert Füracker (CSU) ise Almanya’nın Türkiye’ye yardım etmesi önerisine tamamen karşı çıkarak “Ne gerekli ne de tavsiye edilir” şeklinde konuştu. Füracker, ödeme zorluğuna düşen ülkelere yardımcı olmak için gerekli deneyime ve araçlara Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) sahip olduğunu belirterek “Eğer Türkiye siyasi nedenlerle IMF’ye bağımlılığı reddediyorsa, Avrupa Birliği ya da Almanya karşılıklı yardım için hemen atlamamalı” dedi.

Hür Demokrat Parti (FDP) milletvekili Alexander Graf Lambsdorff da Nahles’in ‘Türkiye’deki siyasi durumu dikkate almadan’ açıklama yaptığını savunarak öneriyi eleştirdi.