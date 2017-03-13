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Alman Maliye Bakanı Schaeuble: Tek isteğimiz Türkiye’nin sağduyuya dönmesi

 

Almanya’nın Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, bazı Avrupa ülkeleriyle gerilim yaşayan Türkiye’ye çağrı yaptı: “Tek isteğimiz Türkiye’nin sağduyuya dönmesi.”

Fotoğraf: Reuters

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumu için çalışma yapmak isteyen bazı Türk bakanların Almanya’da salon iptaliyle başlayan gerilim son olarak Hollanda’da baş göstermişti.

Salon iptallerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kara yoluyla gittiği Hollanda’ya alınmamış, Almanya’ya geri gönderilmişti.

Hollanda’nın kararı sonrası Türkiye’de de çeşitli protesto gösterileri düzenlenmişti.

Reuters’in haberine göre ZDF kanalına konuşan Almanya’nın Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle yaşadığı gerilim nedeniyle ekonomik yardım konusunda Türkiye’yle çalışmaya devam etmenin zorlaştığını belirtti.

“Bu koşullar altında bu konuda çalışmaya devam etmemiz zor” diyen Schaeuble, şöyle devam etti: “Alman hükümetinde herkes gerginliğin daha fazla artmaması gerektiği konusunda hemfikir. Tek isteğimiz Türkiye’nin sağduyuya dönmesi.”

Türkiye, Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olarak her yıl AB bütçesinden değişen miktarlarda fon alıyor. 2014-2020 arasında Türkiye’ye yaklaşık 4.5 milyar avroluk (18 milyar TL) kaynak aktarılması planlanıyordu.

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