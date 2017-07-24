Alman maliye bakanı: Erdoğan, iki ülke ilişkileriyle kumar oynuyor

Almanya Maliye Bakanı Wolfgag Schaeuble, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, iki ülke arasındaki asırlık ilişkilerle kumar oynadığını söyledi.

Reuters’ın aktardığına göre Alman Bild gazetesine konuşan Schaeuble, “Erdoğan yüzyıllık ortaklığı tehlikeye atıyor. Çok yazık, çünkü bizi birbirimize bağlayan gerçekten çok şey var. Ancak bize şantaj yapılmasına izin veremeyiz” dedi.

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Schauble’nin sözcüsü de Türkiye’ye karşı başka ne gibi önlemler alacaklarını müzakere etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Bild gazetesi Türkiye’yle silah anlaşmalarının askıya alındığını yazmış, hükümet de ilk aşamada Türkiye’den gelen savunma projelerinin gözden geçirildiğini duyurmuştu.

Sözcü AB ortaklarıyla bu koşullarda Türkiye’yle gümrük birliğini genişletmenin yerinde olup olmayacağını görüştüklerini de aktardı.

Türkiye-Almanya gerginliği

Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından pamuk ipliğine bağlı halen gelen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyiden iyiye gerilmişti.

Tutuklamanın üzerinden geçen dört günlük sürede Türkiye’den ve Almanya’da en üst düzey devlet yetkilileri ‘demeç savaşları’na girişmiş, birbirlerine yaptırım tehdidinde bulunmuştu.