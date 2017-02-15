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Yaramazlara biraz batar!

Alman mahkemesi, parlamentonun ‘Ermeni soykırımı’ kararına yapılan itirazı reddetti

Alman Federal Anayasa Mahkemesi, parlamentonun ‘Ermeni soykırımı’nı tanınması kararına yapılan itiraz başvurusunu reddetti.

Fotoğraf: Reuters

Almanya parlamentosu 2 Haziran’daki oylamada bir çekimser, bir ret oyuna karşılık neredeyse oy birliğiyle tasarıyı kabul etmiş, böylece Almanya ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan 29’uncu ülke olmuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hükümetinin ‘Ermeni soykırımı’nın tanındığı federal parlamento kararıyla arasına mesafe koymayacağını söylemişti.

‘AİHM’e taşıyacağız’

Mahkeme, Türkiye kökenli avukat Ramazan Akbaş’ın kararın iptali için yaptığı başvuruyu reddetti.

DHA muhabiri Mümin Karaca’ya konuşan Akbaş, “Tarafımdan yapılan şikayeti inceleyen Anayasa Mahkemesi, ‘Şikayet, Anayasa Mahkemesi tarafından karar verilmek üzere kabul edilmemiştir. Şikayet, davacının temel haklarının veya temel haklarına eşdeğer haklarına tecavüz edildiğine dair yeterince delil sunamamıştır’ dedi. Karar bize ulaştı; hazırlıklarımızı yaptık, bir iki gün içerisinde konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacağız” dedi.

Akbaş ayrıca, Anayasa Mahkemesi nezdinde karara karşı sekiz ayrı şikayet yapıldığını belirtti.

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