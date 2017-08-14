Alman mahkeme Türk babaya izin vermedi: Türkiye güvenli değil, kızını götürme

İkili ilişkilerin hayli gergin olduğu Almanya, Türkiyeli bir babanın kızını Türkiye’ye götürme isteğini, dışişleri bakanlığının seyahat uyarısını hatırlatarak reddetti.

Hürriyet’ten Celal Özcan’ın haberine göre Bavyera eyaletindeki Dingolfing kentinde yaşayan Fedaker A., eski eşiyle ortak velayette olan 12 yaşındaki kızı Miray’ı tatil için Türkiye’ye getirmek istedi ancak annesi karşı çıktı.

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Bunun üzerine Fedaker A. mahkemeye başvurarak izin talep etti. Ancak Landau Aile Mahkemesi, bu talebi reddedince şaşkınlığa uğradı.

Mahkeme, Türkiye’deki mevcut durumu örnek gösterirken, Alman dışişleri bakanlığının Türkiye’ye sehayat uyarısını sertleştirdiğini hatırlattı ve “Türkiye’deki mevcut durum nedeniyle (Dışişleri Bakanlığı’nın güvenlik uyarısını sertleştirmesi) çocuklarla Türkiye seyahati şimdi temel olarak uygun değil. Dilekçeyi geri çekmenizi tavsiye ediyoruz” dedi.

Alman vatandaşlığı bulunan gazeteciler Deniz Yücel ve Meşale Tolu’nun tutukluluğu kadar, insan hakları aktivisti Peter Steudtner’in de Türkiye’de tutuklanması, Almanya’nın seyahat uyarısını sertleştirmesine neden olmuştu.

‘Avrupa’ya git, Türkiye’ye gitme’

Almanya’da otobüs şoförlüğü yapan Fedaker A., kızını doğduğu yerlere götürmek istediğini ancak beklemediği bir kararla karşılaştı.

Fedaker A. şunları söyledi: “Kızım daha Türkiye’yi görmedi. Bana ‘Baba Türkiye nerede’ diye soruyor. Bu yıl onunla birlikte Türkiye’de tatil yapmak, ona benim doğduğum baba topraklarını göstermek istedim. Kızım bende kalıyor. Ama velayeti anneyle birlikte ikimizin üzerinde. Annesinin de izni gerekiyor. Annesi kızımın benimle Türkiye’ye gitmesine izin vermedi. Mahkemeye başvurdum. Mahkemenin kararı beni tamamen şoke etti. Mahkeme nasıl böyle bir karar verir? Mahkeme kızımın güvenliğini benden daha mı iyi düşünüyor? Kızımın güvenliği tehlikede olsa, ben zaten gitmem. Ben kızımın bir saçının telini dünyaya değişmem. Annesi, benim kızımı Türkiye’ye kaçıracağımı söylemiş. Benim Türkiye’de kızımı bırakacak hiç kimsem yok. Avukat bana diyor ki, ‘Tüm Avrupa ülkelerine kızınla gidebilirsin ama Türkiye’ye gidemezsin.’ Ben bu kararın peşini bırakmayacağım. Karara itiraz ettim.”