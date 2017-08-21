Alman kurduna alternatif: İstanbul polisi kangalla müdahale edecek

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İstanbul polisi, toplumsal olaylara müdahale ederken kangal köpeği kullanacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni bir proje başlattı.

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Alman ve Belçika polisinin kendi köpeklerini kullanmasını örnek alan emniyet, Sivas’ta yetiştirilen ‘mill ırk’ kangal köpeğine yöneldi.

Emniyetten Sivas’ın Altınyayla ilçesindeki Altın Kangal Yetiştirme Çiftliği’ne giden köpek eğitmenleri, üç-dört aylık 10 yavru kangalı İstanbul’a götürdü.

Köpekler eğitimden geçirilerek toplumsal olaylara müdahalede çevik kuvvete yardımcı olacak. Emniyet, diğer köpek çiftliklerini de incelemeye aldı.

‘Caydırıcı özellikte’

İlçede 15 yıldır Tarım Bakanlığı’ndan onaylı olarak köpek yetiştiren Murat Taşdelen, Çevik Kuvvet’ten talep geldiğini söyledi.

Taşdelen, şunları kaydetti: “İleri zamanlarda performansa göre değerlendirilip bu kapasite artırılacak. Sivas’ta birçok üretim yerini gezdiler ve araştırma sonucu bizim çiftliğimizi seçtiler. Biz de köpekleri almaya gelen polis arkadaşlarımızı Kangal köpeğinin bakımı ve beslenmesi konusunda bilgilendirdik. Yurt dışında toplumsal olaylarda polise yardımcı birçok köpek ırkı kullanılmaktadır. Ülkemizde de bu köpekler dışarıdan gelmektedir. Polis teşkilatımız şimdi yerli köpekleri eğitip bütün birimlere dağıtmayı planlıyor. Kangal köpeği üst seviye bir köpektir. Diğer Alman ve Belçika kurduna oranla fiziksel yapı olarak üst seviyededir. Toplumsal olaylarda ilk başta kangal köpeğinin görüntü olarak caydırıcı bir özelliğe sahip olacağını düşünüyorum.”