Alman komedyenin Erdoğan’a okuduğu ‘belaltı’ şiire kısmi yasak

Hamburg eyalet mahkemesi, televizyon programında okuduğu ‘belaltı’ şiir nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘peşine düştüğü’ Alman komedyen Jan Böhmermann’ın şiirinin ‘cinsellik ve hakaret içeren’ kısımlarının yasaklanmasına karar verdi.

Deutsche Welle’nin haberine göre mahkeme şiirdeki tartışmalı bölümlerin ‘düşünce özgürlüğü’ kapsamına girmediğini belirtirken, Erdoğan’ın şiirin tamamının yasaklanmasına ilişkin talebini reddetti.

Mahkeme, böylelikle geçen mayıs ayında verilen geçici ihtiyati tedbir kararını da onamış oldu.

Erdoğan, Almanya’daki avukatı aracılığıyla Alman yargısına yaptığı başvuruda şiirin tamamının yasaklanmasını talep etmiş, Hamburg eyalet mahkemesi, ihtiyati tedbir kararı alarak şiirin bazı bölümlerinin ‘hakaret içerikli ve onur kırıcı’ olduğu gerekçesiyle Almanya’da okunmasını yasaklamıştı.

Temyize gidilebilir

Tarafların temyize başvurma hakkı bulunuyor. Savunma avukatı Christian Schertz mahkemeden olumlu bir karar çıkmaması halinde davayı Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini söylemişti.

Tasarı onaylanmıştı

Türkiye, Böhmermann’a karşı yaptığı suç duyurusunda ülkede uzun yıllardır kullanılmayan bir kanun maddesini yeniden ortaya atmış, Böhmermann’a ceza vermek istemeyen Almanya’yı kendi ceza yasasıyla ‘vurmuştu’. Böhmermann’a takipsizlik verilse de durumdan ders çıkaran Almanya, imparatorluk döneminden kalan maddeyi kaldırmak için harekete geçmişti.

Federal Adalet Bakanı Heiko Maas, yabancı devlet görevlilerine hakareti düzenleyen ceza yasasının 103’üncü maddesinin iptalini öngören tasarının bakanlar kurulunca onaylandığını, “Majesteye hakaret, eskimiş bir çağdan kalma düşünce, artık bizim ceza yasalarımıza uymuyor” sözleriyle duyurmuştu.

Buna göre Almanya’da yabancı devlet görevlilerine hakaret hala suç ancak herhangi bir kişiye yönelik hakaretten farklı bir muamele görmeyecek. Söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi için tasarının federal parlamento tarafından da onaylanması gerekiyor.

Ne olmuştu?

Böhmermann’ın televizyon programında okuduğu şiir, Türkiye’yle Almanya arasında diplomatik krize neden olmuş, hem hükümet hem de Erdoğan, komedyenin ‘hakaret ettiği’ gerekçesiyle cezalandırılmasını istemişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Böhmermann’a soruşturma açılmasını onaylamıştı. Şiir, Alman parlamentosunda bir milletvekili tarafından da okunmuştu.

‘Belaltı’ şiir hakkında kısmi ihtiyati tedbir kararı alınmış, Erdoğan’ın avukatları şiirin tamamen yasaklanması talebiyle mahkemeye başvurmuştu.

Erdoğan, darbe girişiminin ardından ‘hakaret davaları’nı çekeceğini açıklamış, cumhurbaşkanının Almanya’daki avukatı Ralf Höcker “Almanya ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değil” demişti.