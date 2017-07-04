Alman istihbaratının raporu: Radikal selefilik ve aşırı sağcılık yükselişte

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Alman istihbaratı, ülkedeki radikal selefi cihatçıların sayısının 10 bine yaklaştığına ve radikal sağcıların saldırılarında artış yaşandığına dikkat çekti.

DW Türkçe’nin haberine göre Almanya iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın 2016 yılı raporu açıklandı.

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Almanya’nın güvenliği açısından en büyük tehlikenin İslamcı terör olduğunu dile getiren teşkilat başkanı Hans-Georg Maaßen, 2015 yılında sekiz bin 350 olan Almanya’daki radikal İslamcı selefi sayısının geçen yıl dokuz bin 700’e yükseldiğini açıkladı.

Milli Görüş hareketi gibi şiddete başvurmayan gruplarda radikal eğilimlerin zayıfladığını belirten İçişleri Bakanı Thomas de Maziere’yse buna karşın ‘şiddet odaklı’, ‘cihatçı’ ve ‘selefi radikalizm’de artış olduğunu söyledi.

Almanya’nın güvenliğinin geniş ölçüde uluslararası gelişmelerden etkilendiği belirtilen raporda, bu durumun Irak ve Suriye’de askeri olarak gerileyen IŞİD’in terör eylemlerini arttırmasıyla bağlantılı olduğu görüşüne yer verildi.

Radikal sağ şiddet eylemleri yüzde 14 arttı

Rapora göre, 2016 yılında, aşırı milliyetçi radikal sağcıların şiddet eylemleri de 2015 yılına göre yüzde 14 artarak bin 600’e çıktı ve yarısının şiddete eğilimli olduğu belirtilen radikal sağcıların sayısı da 23 bine yükseldi.

Almanya Federal Cumhuriyeti’ni tanımayıp imparatorluk Almanya’sında yaşadıklarını savunan ‘Reichsbürger’ adlı oluşuma raporda ilk kez yer verildi.

Bu örgüte üye olan 12 bin 800 kişiden 800’ünün aşırı sağcı olduğunu belirten De Maziere, örgütün şiddete ve silaha düşkün olduğunu söyledi.

Sol radikalizmdeki yükselişin de endişe verici olduğunu savunan bakan, yaklaşan G20 Zirvesi’ni protesto eylemlerine hazırlanan grupları, ‘şiddete başvurulan protesto gösterilerinin toplanma özgürlüğü kapsamına girmediği’ konusunda bir kez daha uyardı.