Alman istihbaratı, AKP’nin yan kuruluşunu resmen izlemeye aldı

Alman iç istihbarat birimi Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV), AKP’ye yakınlığıyla bilinen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) Almanya’daki faaliyetlerinin izlemeye aldığını açıkladı. BfV başkanı, MİT’in faaliyetlerinden de ‘endişeli‘ olduklarını da söyledi.

AKP’nin seçim öncesi mitinglerini organize eden UETD’nin faaliyetleri Almanya’da uzun süredir tartışma konusuydu ancak muhalefet partilerinin, kuruluşun iç istihbarat servisi tarafından resmen izlemeye alınması yönündeki talepleri hükümet tarafından reddedilmişti.

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BfV Başkanı Hans Georg Maassen, kurumun 2017 yılı raporunun açıklandığı basın toplantısında, UETD (Mayıs ayında UETD ismi Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) olarak değiştirilmişti) hakkında eleştirel ifadeler kullandı.

‘Özgürlükçü anayasal düzen ile uyumsuz kuruluş’

Deutsche Welle’nin haberine göre, UETD’yi milliyetçi bir grup olarak tanımladıklarını söyleyen Maassen, “UETD’yi özgürlükçü, demokratik ilkelerin oluşturduğu anayasal düzenle uyumlu olmayan bir grup olarak değerlendiriyoruz” dedi. Maassen, “Peki UETD’yi izliyor musunuz?” sorusuna da “Evet” diye yanıt verdi.

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Resmi rapor: AKP’nin yurt dışı örgütlenmesi

BfV’nin raporunda ise UETD’nin kuruluş statüsünde, herhangi bir siyasi amaç gütmeyen sivil toplum kuruluşu görüntüsü verdiği ancak AKP’nin lobi kuruluşu gibi hareket ettiği belirtilerek şöyle dendi: “UETD, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin gayriresmi yurt dışı örgütlenmesidir. UETD, Almanya’da yaşayan ve seçme hakkı olan Türklerin, 16 Nisan referandumundaki tartışmalı değişikliklerin kabulü doğrultusunda oy vermeleri konusunda sert bir kampanya yürüttü.”

‘MİT’in faaliyetleri kabul edilemez’

Maassen, MİT’in Almanya’daki istihbarat faaliyetleri konusunda endişeli olduklarını ve bu faaliyetlere kapsamlı bir şekilde yer verdiklerini de belirtti: “Bu faaliyetler bizde endişeye yol açıyor. Faaliyetler, espiyonaj nedeniyle bazı kişilerin Almanya’da tutuklanması ve yargılanması noktasına geldi. Raporumuzda bu endişe ifade buluyor.”

MİT’i ‘partner‘ olarak tanımlayan, özellikle radikal İslam, terörizm ve PKK konularında Türk istihbaratıyla işbirliğine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Maassen, “Öte yandan Türk istihbaratının Almanya’da istihbarat faaliyetleri yürütmesi bizim açımızdan kesinlikle kabul edilemez” dedi.

‘MİT’in nüfuz etme çabası’

BfV raporunda da MİT’in Almanya’daki farklı Türkiye temsilciliklerinde akredite görevlileri bulunduğuna dikkat çekilirken söz konusu görevlilerin, ‘Türkiye toplumunun ötesinde Almanya’da kamuoyu oluşum sürecine de nüfuz etmeye çalıştığı’ belirtildi. Raporda ayrıca MİT’in yurt dışındaki asli görevi ‘muhaliflerin ortaya çıkarılması’ olarak ifade edildi, en yüksek önceliğinin de Gülen yapılanması olduğu aktarıldı.

Şubat 2017’de MİT’in Almanya’daki Gülen yapılanması hakkında Alman makamlarına ilettiği dosyanın hatırlatıldığı raporda şu değerlendirme yapıldı: “Listede yer alan verilerin kapsamı ve kalitesi, Türk istihbaratının Almanya’da bulunan ve Gülen hareketi mensubu oldukları iddia edilenler hakkında sistematik olarak bilgi topladığını ve bunun için insan kaynağını kullandığını belgeliyor.”

‘Diyanet diaspora kurumu’

Raporda ayrıca bilgi edinme faaliyetleri kapsamında Türk devletinin artan oranda ‘diaspora kurumları‘nı kullandığına dikkat çekilerek, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’ne (DİTİB) işaret edildi.