Alman istihbarat şefi: Darbe girişiminin arkasında Gülen’in olduğuna dair kanıt yok

Alman İstihbarat Servisi (BND) Şefi Bruno Kahl, darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen’in bulunduğuna dair kanıt olmadığını söyledi.

Der Spiegel’e konuşan Kahl, 15 temmuz darbe girişiminin, Türkiye’de kamu çalışanlarını ihraç edilip muhaliflerin hapsedildiği ‘temizlik dalgası’ için ‘bir bahane’ olarak kullanıldığını ifade ederek “Darbe başarılı olsaydı da şu anda gördüklerimizi görecektik – belki aynı derinlikte ve radikallikte değil” dedi.

Darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen’in bulunduğuna dair bir kanıt görmediklerini kaydeden Kahl, “Türkiye, çeşitli açılardan bizi buna ikna etmeye çalıştı, anca henüz bunu başarabildiği söylenemez” dedi.

BND şefi ayrıca, Gülen Cemaati’nin Türkiye’de iddia edildiğinin aksine radikal İslamcı ve hatta terörist bir örgüt olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, hareketi ‘dini ve seküler eğitim için çalışan sivil bir cemaat’ olarak niteledi.

Der Spiegel haberinde, Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasıyla başlayan ve referandum mitinglerine izin verilmemesiyle derinleşen Almanya ile Türkiye arasındaki krize dikkat çekilirken, Kahl’ın sözlerinin dış politikada ‘bomba etkisi’ yaratacağı kaydedildi.

Türkiye ABD’yi de darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen’in bulunduğuna ikna edebilmiş değil.