Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
          

Alman içişleri bakanı Türk yetkililere ‘sınır çizdi’

 

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, ülkelerinde referandum çalışması yapmak isteyen Türk bakanların önünde ‘net sınırlar’ bulunduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’te yer alan habere göre ARD’nin yayınına katılan de Maiziere Türk bakanların Almanya’da siyasi kampanya yapmasını doğru bulmadığını söyledi.

Alman bakan şöyle konuştu: “Giriş yasağı konusunu dikkatli bir şekilde değerlendirmek lazım. Fakat sınırlar var, net sınırlar. Mesela ceza kanunumuzda hükümler var. Almanya’ya veya anayasal düzenine hakaret eden ve kasıtlı bir şekilde alay eden herkes yasal sürece tabii tutulur. En azından bu bile bir sınırlamadır.”

İsviçre’nin Blick gazetesi de ‘söz aldı’: Erdoğan’ın diktatörlüğüne ‘Hayır’ deyin

AKP’li vekil Hollanda’ya müteşekkir: ‘Evet’ oylarına iki puan katkı yaptılar

Daily Telegraph: Hollanda-Türkiye geriliminin kazananları Erdoğan ve Wilders

AP başkan yardımcısı: Türk bakanların AB sınırlarındaki kampanyaları yasaklanmalı

Hollanda, Çavuşoğlu’nun ‘özür’ talebini reddetti: Deli misin?

Avrupa Konseyi’nden itidal çağrısı: Gerginliğin tırmanmasına izin veremeyiz

Hollanda’nın ‘istemediği’ Bakan Kaya, diğer Schengen ülkelerine de giremeyecek

Kılıçdaroğlu’ndan sonra Bahçeli: Hollanda hasım ülke oldu, ilişkiler askıya alınmalı

Kılıçdaroğlu el artırdı: Hollanda’yla ilişkiler askıya alınsın

Sıra Danimarka’da: Yıldırım’ın ziyaretinin iptali istendi

Çavuşoğlu’nun dilinin ucuna kadar geldi: Sen ne lalesisin bilmiyorum

Hollanda: Türk yetkililer diplomatlarımızın güvenliğini sağlamalı

Hollanda Başbakanı Rutte: Çığırından çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar

Erdoğan’dan Hollanda’ya: Bedelini ödeyeceksin

AKP’li gençlerden Hollanda protestosu: Portakal orada kal

Bakan Çavuşoğlu Hollanda’dan yazılı özür bekliyor: Karşılığı olacak, böyle kalmaz

AKP döneminde getirildi: Seçim kanununa göre yurt dışında propaganda yasak

Gerilim tırmanıyor: Hollanda konsolosluğuna Türk bayrağı asıldı

Hollanda’da miting izni çıkmayan Bakan Kaya İstanbul’da: Özgürlüklerimiz askıya alındı

Yıldırım’a göre Hollanda’yla kriz, ‘birliği güçlendiriyormuş’: Misliyle karşılık verilecek

Rotterdam’da Türkler sokağa döküldü; polis barikat kurdu

Hollanda’ya kara yoluyla geçen Aile Bakanı Kaya Almanya’ya geri gönderildi

Başbakan Yardımcısı Canikli hızını alamadı: Avrupa paramparça olacak

AB Bakanı Çelik ‘teşhis’i koydu: Bunun adı resmen faşizm

Hollanda temsilcilikleri güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışa kapatıldı

Hollanda’ya kara yoluyla geçen Aile Bakanı Kaya’nın Almanya’ya dönmesi istendi

Hollanda’dan Erdoğan’a ‘Nazi artığı’ yanıtı: Çizgiyi aştı

CHP lideri yurt dışı toplantılarını iptal etti: Hollanda’ya yaptırımda bulunmak hakkımız

Bakan Çelik’e göre Hollanda’nın tavrı kararsızları ‘Evet’te ‘netleştirdi’

SON HABERLER

CHP’li Cihaner: Tarihin en antidemokratik iktidarına mağduriyet payesi verilmemeli

CHP İstanbul milletvekili İlhan Cihaner, Türkiye’nin , bakanların referandum mitingine izin vermeyen Hollanda’yla kriz yaşamasına ilişkin, “Bir kez daha bayrak aracılığıyla yanlışların üstünü örtmelerine yardım etmemek gerekir. Asıl ‘milli çıkarlara ihanet’ bakanların engelleneceklerini bile bile bu sorunu çözmeden Avrupa ülkelerine gitmeleridir” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...