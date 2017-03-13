Alman içişleri bakanı Türk yetkililere ‘sınır çizdi’

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, ülkelerinde referandum çalışması yapmak isteyen Türk bakanların önünde ‘net sınırlar’ bulunduğunu söyledi.

Reuters’te yer alan habere göre ARD’nin yayınına katılan de Maiziere Türk bakanların Almanya’da siyasi kampanya yapmasını doğru bulmadığını söyledi.

Alman bakan şöyle konuştu: “Giriş yasağı konusunu dikkatli bir şekilde değerlendirmek lazım. Fakat sınırlar var, net sınırlar. Mesela ceza kanunumuzda hükümler var. Almanya’ya veya anayasal düzenine hakaret eden ve kasıtlı bir şekilde alay eden herkes yasal sürece tabii tutulur. En azından bu bile bir sınırlamadır.”