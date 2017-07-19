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Alman hükümetinden Ankara’ya uyarı: AB yardımı kesilebilir

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Almanya Türkiye’nin Berlin büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırarak aralarında bir Alman vatandaşının da bulunduğu altı insan hakları savunucusunu tutuklamasını protesto ederken Ankara’ya Avrupa Birliği (AB) yardımının kesilebileceğini duyurdu.

Hivos üyesi Peter Steudtner de tutuklananlar arasında.

5 Temmuz’da Büyükada’da toplantı halindeyken polis baskını sonrası gözaltına alınan 10 insan hakları savunucusundan altısı 15 günlük gözaltı süresinin ardından tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Alman vatandaşı Hivos üyesi Peter Steudtner de bulunuyor. 10 isim ‘terör örgütü üyeliği’yle suçlanıyor.

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‘Absürd’

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, söz konusu durum nedeniyle Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in yaz tatiline ara vererek hükümet içinde istişareler için Berlin’e döndüğünü söyledi.

Schaefer tutuklanan Alman vatandaşına yöneltilen terör örgütüne üyelik suçunun ‘absürd’ olduğunu ifade etti.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise, “Ne yazık ki Türkiye’yle sürekli özgürlükleri konuşuyoruz. Son gelişmeler ışığında yardımların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz”  dedi.

Söz konusu yardım, AB’nin mülteci akınını durdurması karşılığında Türkiye’ye vadettiği 3 milyar avro.

Merkel de eleştirmişti

Almanya Başbakanı Angala Merkel de dün aktivistin serbest bırakılmasını talep ederek “Biz bu tutuklamanın net olarak tamamen haksız olduğu kanısındayız” demişti.

Girişimde bulunacaklarını anlatan Merkel, tutuklamayı ‘suçsuz insanların zorlu bir sürece sokularak cezaevine gönderilmesi’ diye nitelemişti.

Hak savunucularının tutuklanmasının ardından Merkel: Tamamen haksız

Bu da oldu: Büyükada’da gözaltına alınan hak savunucularından altısı tutuklandı

 


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