Alman hükümetinde MİT endişesi: Devlet kurumlarına sızabilir

Alman hükümetinin, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ülkedeki artan faaliyetlerinden endişe duyduğu ve kurumlarını uyardığı öne sürüldü.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre bu endişe Alman Die Welt gazetesinin Hür Demokrat Parti’nin (FDP) soru önergesine hükümetin verdiği yanıtta dile getirildi.

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Dört soruşturma yürüyor

Almanya’da şu anda MİT adına istihbarat faaliyeti yürütüldüğü iddiasıyla yürüyen dört soruşturma var.

Aynı kapsamda son 10 yılda toplam 23 soruşturma başlatıldı. Bunların 17’si geçen sene ve bu sene açıldı.

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MİT’in bu faaliyetle hedefi ise Avrupa Birliği’nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alan PKK ve DHKP-C ile Gülen Cemaati.

Hükümet uyardı

Almanya’da MİT’in devlet kurumlarında çalışanları kendi tarafına çekmek için 100’den fazla girişimi oldu.

MİT’in devlet kurumlarına sızmasından endişe eden Alman hükümeti, devlet kurumlarını bu konuda uyardı.

Bu kurumlar arasında ederal Emniyet Teşkilatı, Federal Polis, dış istihbarat servisi BND, iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı, askeri istihbarat servisi MAD, Federal Enformasyon Tekniği Güvenliği Birimi, Federal Göç ve Mülteci Dairesi , Gümrük Emniyet Teşkilatı ve Federal Başsavcılık yer alıyor.