Alman hükümet kaynakları: Merkel’den Erdoğan’a resmi davet yok

Alman hükümet kaynakları, Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletilen resmi davet olmadığını açıkladı.

Almanya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Angela Merkel’in, “Seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Almanya’ya bekliyoruz” diyerek 24 Haziran sonrasında davette bulunduğunu öne sürmüştü.

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AA’nın ardından DHA’nın da geçtiği haber, AHaber, NTV, Hürriyet, Habertürk, T24’ün de aralarında bulunduğu pek çok site ve televizyon kanalı tarafından ‘son dakika’ olarak geçilmişti.

Merkel’in davetiyle ilgili Almanya medyasında herhangi bir haber yer almazken, Diken’in ulaştığı resmi medya kuruluşları ve Merkel’in konuşmasını izleyen muhabirler de konuşma sırasında davete ilişkin bir şey duymadıklarını söylemişti.

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DW Türkçe’nin haberine göre, Alman hükümet kaynakları, Merkel tarafından Erdoğan’a iletilen bir resmi davet olmadığını açıkladı.

‘Türk cumhurbaşkanını ancak Almanya cumhurbaşkanının davet edebileceğine’ dikkat çeken Alman hükümet kaynakları, Merkel’le Solingen saldırısı anmasına katılan Çavuşoğlu’nun bugünkü görüşmelerinde ‘gelecekte gerçekleşmesi olası ziyaretlere’ değindiklerini kaydetti.