Alman havalimanı çalışanları Lukaşenko’nun uçağına hizmet vermeyi reddetti

Hamburg Havalimanı’nda bakım, onarım servisi yapan Lufthansa Technik’in çalışanları, Belarus’un ‘de facto’ başkanı Alexander Lukaşenko’nun uçağına hizmet vermeyi reddetti.

Fotoğraf: Reuters

EW-001PA kayıt numaralı bir Boeing 737 Hamburg Havalimanı’na indikten sonra, yerel sendika, uçağın ‘Belarus’taki göstericilere ateş etme emrini veren Lukaşenko’ya ait olduğunu’ belirten bir açıklama yaptı.

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Açıklamada “Biz, Lufthansa Technik’in aktivistleri, uzun uluslararası dayanışma geleneğini unutmuyoruz ve Belarus işçilerinin yanında duruyoruz” dendi.

İşçiler, Belarus’un ‘kendi kendini başkan ilan eden’ liderinin istifa etmesini, demokratik seçimler yapılmasını, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını ve işini kaybeden meslektaşlarına işlerinin iade edilmesini talep ettiler.

Çalışanların temsilcileri açıklamada ayrıca, havalimanı işçilerinin 31 yıl önce Romanya Cumhurbaşkanı Nicolay Çavuşesku’nun uçağına servis yapmayı nasıl reddettiklerini hatırlattı.

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Belarus’ta siyasi ve toplumsal gerginlik devam ederken, Belarus İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin protestoculara karşı askeri silah kullanacağını duyurmuştu. Belarus’ta muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya ise, 13 Ekim’de Lukaşenko’ya, protestocuların talepleri 25 Ekim’e kadar karşılanmazsa, yolların kapanmasını da içeren topyekun bir grevin başlayacağını söylemişti.