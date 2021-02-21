Alman grup, ‘Club Panelvan’da dinleyicilerine tek tek konser veriyor

Alman rock grubu Milliarden salgın nedeniyle canlı perormansa hasret kalan müzikseverlere kulübe dönüştürdüğü panelvanlarında tek tek konser veriyor.

Fotoğraf: Reuters

Grup posterler ve ışık kullanımıyla kulüp atmosferi yakalamaya çalıştığı araçta plastik örtüyle ayırdıkları sahnelerine çıkıyor.

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‘Club Panelvan‘da her seferinde tek dinleyiciye özel, şarkılarının akustik versiyonlarını çaldığı mini konserler veriyor.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Almanya’da da konserler dahil geniş çaplı kültürel etkinlikler pandemi nedeniyle yapılamıyor.

Araçlarıyla farklı şehirlerde dolaşan, köylere de giden Alman bu şekilde dinleyicileriyle buluşabildiği için mutlu olduğunu anlatıyor: “Böylesi bir kriz zamanında yapabileceğiniz çok şey var. Bu araçta bizimle duygusal bir bağ kuruyorlar. Bizce bu bir lütuf.”