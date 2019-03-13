Alman gazetesinin Türkiye muhabirinin yaşadıkları karikatüre konu oldu

Alman gazetesi Der Tagesspiegel, basın kartı yenilenmediği için 22 yıllık Türkiye muhabirinin Almanya’ya dönmek zorunda kalması üzerine Türk yetkililer tarafından gazeteye yapılan, “Başka birini gönderin” teklifini karikatürize etti.

Gazetenin karikatüristi Naomi Fearn’ın çiziminde Der Tagesspiegel ofisine gelen Türk bir yetkili “Buyrun muhabiriniz. İsterseniz başka bir muhabir önerebilirsiniz” diyor. Gazete yetkilisi “Hayır teşekkürler” yanıtını verince Türk yetkili, ayaklı manto askısını göstererek “Gerçekten istemez misiniz? Mesela şu arkanızdaki nasıl?” diye ısrar ediyor; “O bizim elbise askılığımız” yanıtını alınca bu kez “İşinin ehli gibi duruyor” diyor.