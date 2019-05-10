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Yaramazlara biraz batar!

Alman gazetesinin ‘S-400’de geri adım’ haberine Beştepe’den yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan, Alman Bild gazetesinin Türkiye’nin Rus yapımı S-400’lerde geri adım attığı yönündeki haberine yalanlama geldi.

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

DW Türkçe’nin haberine göre Bild’in haberi, ismi verilmeyen üst düzey bir Türk diplomata dayandırıldı.

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Bild’e konuşan diplomatın, “Türkiye’de ekonomik kriz, (Cumhurbaşkanı) Erdoğan’ın agresif dış politikası nedeniyle daha da derinleşiyor. Cumhurbaşkanının açıkladığı gibi temmuzda teslimat olmayacak. Çünkü böyle bir satın alım Washington’ın yaptırımlarına neden olur ve bu, mevcut lira krizinde Türkiye’nin ekonomik çöküşü anlamına gelir” dediği belirtildi.

Altun ise Twitter hesabından haberi paylaşan Bild gazetesinin sorumlu editörlerinden Julian Röpcke’ye yanıt yazarak, “Sevgili Julian, kaynaklarınız yanılıyor. Benden duymuş olun: S-400 alımı bitmiş anlaşmadır” dedi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma füzelerini satın alması ABD’nin tepkisine yol açarken, Washington ile Ankara arasındaki gerilimi artırmıştı.

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ABD, Türkiye’nin F-35’ler ile S-400’ler arasında seçim yapması gerektiğini belirtirken, Türkiye Rusya ile füze alım anlaşmasından vazgeçmeyeceğini ve F-35’lere tehdit oluşturmadan çalışabileceğini öne sürüyor.

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