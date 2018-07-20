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Yaramazlara biraz batar!

Alman gazetesi: Türkiye otoriter bir devlete ilerliyor

 

Almanya’da yayınlanan Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi, “Türkiye otoriter bir devlet olma yolunda ilerliyor” diye yazdı.

Fotoğraf: Reuters

Bugünkü Alman basınında Türkiye’de olağanüstü hâlin (OHAL) sona ermesine ilişkin yorumlar yer aldı.

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Kölner Stadt-Anzeiger şu ifadeleri kullandı: “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ın yeniden seçilmesiyle yürürlüğe giren yeni başkanlık anayasası, devlet başkanına OHAL dönemlerinde sahip olduğundan çok daha geniş yasal yetkiler veriyor. Kendi iktidar araçlarını tamamlamak için Erdoğan şimdi acil olarak terörle mücadele kanununda değişiklik yapacak. Olağanüstü hâlin sona ermesiyle Türkiye demokratik normalliğe dönüş yapmıyor. Tam aksine, otoriter bir devlet olma yolunda ilerliyor.”

Tagesspiegel gazetesinde ise şu satırlara yer verildi: “Ankara’da Batı’ya karşı o kadar derin bir güvensizlik hakim ki Brüksel’den yöneltilen reform önerileri birer teşvik olarak değil, gereksiz müdahale olarak algılanıyor. Bu yüzden OHAL’in kaldırılması Türkiye-Avrupa ilişkilerinin acilen ihtiyacı olduğu hamle değil.”

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