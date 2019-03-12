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Yaramazlara biraz batar!

Alman gazeteci Brase’nin Türkiye’deki basın kartı uzatıldı

ZDF televizyonunun İstanbul bürosu şefi Jörg Brase, basın kartının uzatıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Geçen haftalarda önce Avrupalı bazı gazeteciler İstanbul’daki bir AB zirvesine basın kartlarının henüz verilmemiş olması nedeniyle içeri alınmamış, sonrasında ise Thomas Seibert dahil üç Alman gazetecinin başvurusu reddedilmişti. İki gazeteci hafta sonu çalışma iznini yenileyemeyeceği için Almanya’ya dönmek zorunda kalmıştı.

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Deutsche Welle’nin haberine göre, birkaç gün sonra Türkiye’ye döneceğini açıklayan Brase, diğer gazetecilerin de bekleyişlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Tagesspiegel Genel Yayın Yönetmeni Mathias Müller von Blumencron ise, Thomas Seibert de için aynı kararı beklediklerini söyledi.

Türkiye’nin keyfi bir seçim yaptığına dair kaygıları olduğunu belirten Blumencron, Alman hükümetinin bu konudaki tavrı sürdürmesini umduklarını ifade etti.

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