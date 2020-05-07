Alman futbol ligi Bundesliga 16 Mayıs’ta başlıyor

Mart ayı ortasında corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga’nın 16 Mayıs’ta yeniden başlayacağı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Maçlara devam edecek ilk Avrupa ülkesi olacak Almanya’da ‘corona‘ tedbirleri kontrollü olarak gevşetilmeye başlamıştı.

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Borussia Dortmund-Schalke 04 maçıyla başlanacak ligin 29 Haziran’a kadar bitirilmesi planlanıyor.

Seyircisiz oynanacak maç günlerinde stad içi ve etrafında teknik ekipler ve yetkililer dahil yaklaşık 300 kişi olması öngörülüyor. Futbolculara kampa girmeden önce ‘corona‘ testi yapılacak.

Fransa geçen hafta Paris Saint-Germain’i şampiyon ilan ederek sezonu bitirme kararı almıştı.

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168 bin 276 vaka ve 7 bin 177 can kaybıyla, Almanya dünyada vaka sayısında yedinci sırada yer alıyor.