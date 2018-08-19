Alman federasyon başkanının ‘Özil pişmanlığı’: Kendimi ona siper etmeliydim

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, ırkçı saldırılar karşısında Mesut Özil’e daha fazla destek vermiş olması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la çektirdiği fotoğraf nedeniyle ülkesi Almanya’da yoğun bir şekilde eleştirilen Özil, Türk ve Müslüman olduğu için kendisine yönelik ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

Reklam

Özil, milli takımdan emekliye ayrılırken yaptığı açıklamada Erdoğan’la çektirdiği fotoğraf sonrasında DFB Başkanı Grindel’in kendisine yeterince destek olmadığını söylemişti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Alman medyasına konuşan Grindel konuyu daha farklı ele almış olması gerektiğini belirterek, “Irkçı saldırılar karşısında daha net bir pozisyon almalıydım ve kendimi Özil’e siper etmeliydim. Bu tip saldırılar kabul edilemez, bunlara karşı daha net ifadeler kullanmalıydım. Federasyon tarafından yalnız bırakılmış hissettiği için üzgünüm” diye konuştu.