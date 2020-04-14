Alman ekonomistlerin modeli: Dünyada vakaların yalnızca yüzde 6’sı tespit edildi

Almanya’da Göttingen Üniversitesi’nden iki ekonomistin kurduğu modele göre, ülkeler şu ana kadar Covid-19 vakalarının yalnızca yüzde 6’sını tespit edebildi. Araştırma sonuçlarına göre 31 Mart itibariyle Türkiye’deki gerçek vaka sayısı 11 milyonun üzerinde olabilir.

Fotoğraf: Reuters

Prof. Dr. Sebastian Vollmer ve araştırma görevlisi Dr. Christian Bommer’in çalışmasına göre ülkelerin tespit ettikleri resmi vaka sayıları gerçek sayıların çok büyük ölçüde altında kalıyor.

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Vollmer ve Bommer çalışmasında, dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Lancet’ta yayınlanan araştırmalardan elde ettikleri ölüm oranı tahminleri, vaka sayısı, ölü sayısı ve enfekte olunan tarihten ölüme kadar geçen zaman dilimi verilerini kullandı.

Bu veriler Birleşmiş Milletler’in nüfus verileri de kullanılıp ağırlıklandırılarak, istatistiki model oluşturuldu.

Buna göre ülkeler vakaların ortamala yüzde 6’sını tespit edebildi. Dünya çapındaki gerçek vaka sayısı ise onlarca milyona ulaştı.

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Araştırma, ülkelerin tahmini vaka tespit oranlarını da ortaya koyuyor.

Buna göre Almanya’da tespit oranı yüzde 15.58’ken, Türkiye’de bu oran yalnızca yüzde 0.12. Virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İtalya’da yüzde 3.50, İspanya’da yüzde 1.68. En çok vaka tespiti yapabilen ülke yüzde 49.47 ile Güney Kore olurken onu yüzde 25.16 ile Japonya izliyor.

Araştırma 31 Mart’a kadar olan resmi vaka ölüm sayılarını kapsıyor. Araştırmanın sonucuna göre Türkiye’de bu tarihteki tahmini vaka sayısı 11 milyon 161 bin 684. Bunun nüfusa oranıysa yüzde 13.23. Bu anlamda, araştırmaya göre Türkiye virüsün nüfusa oranla en çok yayıldığı ülke. İkinci sırada yüzde 12.24’le İspanya geliyor. Araştırmaya göre, İspanya’da gerçek vaka sayısı 5.5 milyonun üstünde.

Araştırmayı yürüten Vollmer şunları söyledi: “Bu sonuçlar hükümetlerin ve politika belirliyicilerin tedbir planları için vaka sayılarını yorumlarken son derece dikkatle yaklaşmaları gerektiği anlamına geliyor. Yetersiz sayıda yapılan ve zaman zaman yanlış sonuç verebilen testler nedeniyle resmi rakamlar sağlıklı bilgi sağlamıyor”.

Araştırmacılar ülkelerin altta yatan bir hastalalığın yaygınlığı, sağlık siteminin kalitesi ve kapasitesi, salgının hangi aşamasından oldukları gibi özelliklerine göre sonuçların değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

Buna örnek gösteren araştırmacılar, sağlık sistemi çok iyi olarak değerlendirilen ülkelerin Çin’e göre hasta tedavisinde daha başarılı olabileceğini, bunun bir sonucu olarak da bildirilen ölü sayısının daha yüksek bir vaka sayısına karşılık gelebileceğini, bunun da beklenenden daha düşük bir tespit oranına yol açacağını ifade etti.

Araştırmacılar bu tür farklılıkların çalışmaya dahil edilmesini sağlayacak veriler olmadığı için çalışmanın basitleştirilmiş varsayımlara dayandırıldığını belirtti.



