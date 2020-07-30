‘Corona’ krizi nedeniyle Alman ekonomisinde tarihi küçülme yaşandı. Ülkede milli gelir ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre yüzde 10.1 küçüldü. Önceki yılın aynı dönemine göreyse küçülme yüzde 11.7.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye’nin de en önemli ticaret ortaklarından, Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da ikinci çeyrekte ihracat ve ithalatın yanı sıra tüketim giderleri ve şirket yatırımları da ciddi oranda düştü. Buna karşılık kriz sırasında devletin tüketim giderleri arttı.

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Söz konusu küçülme, milli gelir hesaplamalarının başladığı 1970 yılından bu yana, bir yılın çeyreğinde yaşanan en büyük küçülme oldu.

Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise, yüzde 11.7’lik küçülme söz konusu. Şu ana kadar kayıt altına alınan, bir önceki yıla göre en büyük gerileme, 2009’un ikinci çeyreğindeki yüzde 7.9’luk küçülme olmuştu.

Ufukta toparlanma var

Söz konusu verileri değerlendiren ekonomist Alexander Krüger, şöyle konuştu: “Üstesinden gelinemeyen corona pandemisi çerçevesinde konjonktüre güven duymak için temkinli olmakta fayda var. İstihdam alanlarının yok olması ve iflas tehlikeleri sürüyor. ABD-Çin anlaşmazlığı da durumu kötüleştiriyor.”

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Alman ekonomisinin yakın gelecekte toparlanacağı tahmininde bulunan Krüger, “Toparlanmaya rağmen ekonomi ‘corona’ öncesi seviyeye kolay kolay dönemeyecek. Karantina önlemleri nedeniyle gerilemelerin yaşanmasını hesaba katmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.