Alman ekonomisi ‘corona’ dinlemedi: En yüksek çeyreklik büyümeyi kaydetti

Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 8.2 ile rekor hızda ve beklentilerin üzerinde büyüdü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel (Fotoğraf: Reuters)

Federal İstatistik Kurumu’nun açıkladığı veriler Avrupa’nın en büyük ekonomisinin ‘corona’ salgınının neden olduğu en büyük resesyondan kısmen de olsa toparlanma içerisinde olduğunu gösterdi.

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Ekonominin temmuz-eylül ayları arasında kaydettiği yüzde 8.2 büyüme kurumun 1970 yılında çeyreklik büyüme rakamlarını ölçmeye başlamasından bugüne kaydettiği en büyük çeyreklik büyüme.

Alman ekonomisi salgının ilk dalgasında hanehalkı harcamalarının, şirket yatırımlarının ve ticaretin durma noktasına gelmesiyle ikinci çeyrekte eşi görülmemiş şekilde yaklaşık yüzde 10 seviyesinde daralmıştı.

Kurum üçüncü çeyrekte beklenenden daha iyi gelen büyüme rakamların özel tüketim harcamaları, yatırımlar ve ihracatın artmasından destek bulduğunu açıkladı.

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Almanya hükümeti gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) beklentisini de yukarı yönlü revize etti. Daha önce yüzde 5.8 olan GSYH daralma beklentisi yüzde 5.5’e revize edilirken 2021’de yüzde 4.4 büyüme bekleniyor.