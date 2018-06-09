Alman dışişlerinden gizli ‘Gülen raporu’: Berlin’in yaklaşımı artık ‘daha kuşkulu’

Der Spiegel dergisi, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın raporuna dayandırdığı haberinde, Berlin’in ‘Gülen yapılanması’na yönelik daha kuşkulu bir yaklaşım sergilendiğini öne sürdü.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, dışişleri bakanlığının şubat ayında hazırladığı gizli rapora dayandırılan haberde, Gülen yanlılarının Türkiye’de emniyet, yargı ve diğer devlet kurumlarına sızdığı ifade edildi. Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’ndeki farklı kaynakların bu konuda aynı görüşü paylaştığı belirtildi.

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Raporda “Hareketin komplocu kısmı sıkı bir hiyerarşi ile kendini gösteriyor ve yapısı organize suç oluşumlarını andırıyor” ifadesi yer aldı.