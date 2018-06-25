Alman dışişleri: Seçimlerde dört Alman vatandaşı gözaltına alındı, biri serbest

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, dört Alman vatandaşının dün Türkiye’de yapılan seçimler sırasında gözaltına aldığını ve birinin daha sonra serbest bırakıldığını belirtti.
Adebahr basın toplantısında “Üç Alman vatandaşının tutuklandığını doğrulayabilirim. Onların, AGİT üyesi oldukları için seçim gözlemcileri olduklarını doğrulayamıyorum” dedi.
Adebahr’ın verdiği bilgiye göre işkadını dördüncü Alman vatandaşı serbest bırakıldı ve ülkeden ayrılması yasaklanmadı.
Alman hükümet sözcüsü de seçimlerden sonra Türkiye ile ilişkilerin yapıcı kalmaya devam etmesini beklediğini belirtti.