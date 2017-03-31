Alman dışişleri bakanı: Türk hükümeti çirkin bir seçim kampanyası yürütüyor

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, tutuklu gazeteci Deniz Yücel’in durumuyla ilgili bir yorumunda AKP’nin çirkin bir seçim kampanyası yürüttüğünü söyledi.

Yücel, Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın hacker grubu RedHack tarafından ‘sızdırılan’ mailleriyle ilgili yaptığı haber nedeniyle ifade vermeye gitmiş, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ iddialarıyla 27 Şubat’ta tutuklanmıştı.

Alman yetkililer, henüz Deniz Yücel’le görüşebilmiş değil. Bu ayın başında Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel’e Alman büyükelçilik yetkililerinin Yücel’le görüştürüleceği sözünü vermişti.

Deutche Welle’nin haberine göre Gabriel, haftalık Der Spiegel gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye’de tutuklu bulunan Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel’e yönelik muamelenin ‘hukuk devleti’ ve ‘siyasi’ açıdan kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Alman bakan, Türk hükümetinin ‘çirkin’ bir seçim kampanyası yürüttüğünü de söyledi: “Türk hükümetinin yürüttüğü çirkin seçim kampanyasında neredeyse Yücel’in siyasi oyunun parçası haline geldiği düşünülüyor. Bu kuşkusuz Avrupa değerleriyle bağdaşmıyor.”