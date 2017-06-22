Alman diplomatın kızını taciz eden güvenlik görevlisine tutuklama

Ankara’da Almanya büyükelçiliğinde görevli diplomatın kızını taciz eden Hollanda büyükelçiliği güvenlik görevlisi tutuklandı.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre sabah 07.30 sularında okula gitmek için servis bekleyen Alman diplomat R.’nin 15 yaşındaki kızı K.’nın yanına gelen bir erkek, K’ya bir şeyler söyledi. Ancak K. uzaklaşmasına rağmen söz konusu erkek tacizini sürdürdü.

K.’nın olaydan kısa süre sonra gelen servisteki kadın görevliye durumdan söz etmesi üzerine, görevli peşinden koşup şahsı yakalamaya çalıştı ancak şüpheli izini kaybettirdi.

Okulun durumdan haberdar ettiği baba R.’nin şikayetinin ardından ifade veren kızı, “Servisi beklediğim sırada otobüs durağında bulunan şahıs bana bir şeyler söyledi. Anlamadığımı söyledim. Daha sonra servis geldiğinde arkamdan yanaşarak beni elle taciz etti. Daha sonra yanımdan kaçtı” diye konuştu.

Soruşturma başlatılınca MOBESE görüntüleri incelenerek Onur Ö. olduğu tespit edilen şahıs gözaltına alındı. Hollanda büyükelçiliği konutunda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirlenen Onur Ö. ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı.