Alman Die Welt: Üst düzey MİT mensubu iltica başvurusu yaptı

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Almanya’da yayın yapan Die Welt gazetesi, üst düzey emniyet görevlileriyle üst düzey bir MİT’çinin iltica başvurusu yaptığını öne sürdü.

DW Türkçe’nin aktardığına göre gazetenin internet sitesindeki haberin kaynağı ‘üst düzey güvenlik yetkilileri.’

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Yetkilerin verdiği bilgiye göre Alman polisiyle Türk polisinin koordinasyonunu sağlayan üst düzey bir görevli de Hessen eyaletinde iltica başvurusu yaptı.

Alman içişleri bakanlığının kişisel verileri koruma zorunluluğu nedeniyle söz konusu başvurulara ilişkin bilgi vermediği belirtildi.

Alman gazetesinin haberinde, darbe girişiminin ardından aralarında kırmızı pasaport sahibi diplomatların da bulunduğu 6 bin 700’den fazla Türk’ün iltica başvurusu yaptığı kaydedildi.