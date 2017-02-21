Alman devlet kanalı: Türkiye’de sığınmacılar organlarını satmak zorunda kalıyor

Alman devlet kanalı ARD, Türkiye’de zor şartlarda yaşayan Suriyeli sığınmacıların organlarını satmak zorunda kaldığını öne sürdü.

ARD’nin internet sitesinde yer alan haberdeki iddiaya göre böbreklerini ya da karaciğerlerini satmak isteyen sığınmacılar sosyal medya üzerinden alıcı arıyor.

‘Bedenimi satmaktan başka paraya ulaşma şansım yok’

Haberde, ilanların takip edilmesiyle ulaşılan ve adının Ahmed olduğu belirtilen Suriyeli sığınmacının şu sözlerine yer verildi: “Ben Türkçe bilmiyorum, tanıdıklarım yok, işim yok, evim yok. Böbreğimi satıyorum çünkü çok büyük sorunlarım var. Bedenimi satmaktan başka paraya ulaşma şansım yok.”

‘Ahmed’, başka sığınmacıların da organlarını sattığını aktardı.

Organ ticaretini yürüten kişilerin, 30 bin avroya böbrek nakli pazarlığı yaptığı aktarılırken, piyasada 6 ila 11 bin avroya böbrek bulunabildiği öne sürüldü. Muhabirlere konuşan aracılar, organ nakillerinin Malatya’da yapıldığını iddia etti.

Suriye’deki iç savaşın neden olduğu zor şartların organ mafyası tarafından kullanıldığının kaydedildiği haberde, daha önce Lübnan’daki Suriyeli sığınmacıların da böbreklerini satmak zorunda kaldıklarına dikkat çekildi.