Alman başkonsolos hem okudu hem güldü

Bakanların Almanya’daki referandum konuşmalarının peş peşe iptal edilmesi iki ülke arasında krize neden olurken, Almanya Başkonsolosu Wilhelm Birgelen ve Britanya Başkonsolosu Judith Slater, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını ‘şaşkınlık içinde’ okurken görüntülendi.

Birgelen’in elinde tutarak meslektaşına okuduğu Hürriyet Daily News gazetesinin bugünkü manşetinde, Erdoğan’ın, “Ben istersem gelirim. Ve kapıdan sokmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım” diyerek Almanya’ya yüklendiğine ilişkin haber vardı.