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Alman basınının iddiası: IŞİD zanlısı MİT için çalışıyor

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Almanya’nın Düsseldorf kentinde IŞİD üyesi olmakla suçlanan bir kişinin MİT için çalıştığı öne sürüldü.

Fotoğrad: Deutsche Welle

Deutsche Welle’nin haberine göre iddianın kaynağı Alman basını. Zira saldırı planladığı iddiasıyla yargılanan Saleh A. isimli şahsın MİT için çalıştığı iddiası resmi makamlarca doğrulanmış değil.

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Ancak basında çıkan haberlerde Saleh A.’nın IŞİD’in Türkiye’deki hücreleri ve saldırı planlarını Türk yetkililere ihbar ettiği iddia edildi.

Beraberindeki iki zanlıyla beraber dün yargılanan Saleh A., ifadesinde Suriye’de bulunduğu surada bir gizli servis için çalıştığını iddia ederek, “İstihbarat servisindeki misyonum için yola çıkmıştım” dedi. Zanlı, “Hangi gizli servis için” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Konuyla ilgili Federal Başsavcılık açıklama yapmazken, Saleh A. hakkında hazırlanan iddianamede de zanlının bir gizli servise çalıştığı şeklinde bir ifade veya suçlama da yer almadı.

 

 

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