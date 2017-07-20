Alman basınında sert rüzgarlar sürüyor: Türkiye artık ölçü tanımıyor

Son olarak Büyükada’da tutuklanan insan hakları savunucularından birinin Alman vatandaşı olmasıyla ilişkilerdeki gerginliğin iyice tırmandığı Almanya’da sert Türkiye yorumlarının arkası kesilmiyor.

Deutsche Welle Türkçe’nin derlediği Alman medyasından yorumlarda Türkiye’nin tutuklu Alman vatandaşları gazeteci Deniz Yücel ile insan hakları aktivisti Peter Steudtner’in ‘takas’ için kullanılacağı vurgusu yapıldı.

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‘Siyasi paranoya’

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi şöyle yazdı: “Türk hükümeti söylem ve davranışlarında artık ölçü tanımıyor. Ülkeye seyahat eden Alman gazetecileri riske atmak, tutuklamak ve rehin almak… Alman şirketleri teröre destek vermekle suçlanıyor. Erdoğan kendisine tapanlarla ona uymayan diğerleri arasında tercih yapıyor. Ancak onları terörist ve darbecilerle bir görüyor. Bu siyasi paranoyadır.”

‘Erdoğan’ın hesabı’

Bir diğer yorum da General Anzeiger gazetesinden geldi. Tutuklamaları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tutumuna yoran gazete, şu ifadeleri kullandı: “Maalesef Erdoğan’ın iyileşeceğine yönelik bir belirti yok. Belki de Erdoğan, Türkiye’de tutuklu bulunan Almanları, Almanya’nın başarısız darbe sonrası buraya gelen Türk subayları iade edeceği zamana kadar tutmayı hesaplıyor. Ancak iş hiçbir zaman o noktaya gelmeyecek. Erdoğan sadece güç ve sertliğin dilinden anlıyor. Buradaki problem şu ki Avrupa Birliği, Türkiye ile katılım müzakerelerini ertelerse, Erdoğan’ın hedef alarak hitap ettiği milliyetçilik daha da destek kazanacak.”

‘İdeolojik bir savaş’

Die Welt gazetesi ise Türkiye, Macaristan ve Polonya’daki yönetimlerin birbirine benzer biçimde giderek totaliterleştiğini aktardığı yazıda, şu analizi paylaştı: “Toplumlarını kendi hakimiyetleri altına almak, kendi anlayışları doğrultusunda kültürel değişim yaratmak ve güçlerini pekiştirmek istiyorlar, yöntemleriyle hukuk devleti, güçler ayrılığı ve demokratik değerlere zarar veriyor olsalar da. Soğuk savaş gibi soğuk iç savaş da sadece bir siyasi güç mücadelesi değil ama aynı zamanda insanların zihniyetleri için yürütülen ideolojik bir savaş. Bu yüzden bu üç ülkede çok sert bir şekilde devam ettiriliyor ve sivil toplumun taşıyıcıları da bundan kurtulamıyor.”