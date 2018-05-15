Alman basını yazdı: Adalet yürüyüşçüleri telefonlarına virüs bulaştırılıp izlenmiş

Alman medyası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen yıl 15 Haziran-9 Temmuz arasında düzenlediği Adalet Yürüyüşü’ne katılanların bir casus program aracılığıyla telefonlarına virüs bulaştırılarak izlendiğini yazdı.

Cumhuriyet’in aktardığına göre Süddeutsche Zeitung, NDR ve WDR’de yer alan haberlerde, ‘dinleme, izleme’ faaliyetinin, CHP’lilerin telefonlarına Alman yazılım şirketi Finfisher’in bir uygulamasıyla bulaştırılan virüsle yapıldığı belirtildi. Alman devletinin de uygulamayı kullandığı belirtilen haberlerde, bu casus programın Türkiye’ye nasıl gönderildiğinin ise bilinmediği dile getirildi. ‘Finspy’ isimli uygulamayla yapılan bu izlemenin dijital sivil haklar grubu Access Now’un araştırması sonucu ortaya çıktığı aktarıldı.

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Amaç bilinmiyor

Şirketin Münih merkezli olduğu ve özellikle resmi devlet kurumlarıyla çalıştığı belirtilirken Bochum’daki Ruhr Üniversitesi’nden bilişim uzmanı Profesör Thorsten Holz’un, söz konusu yazılımın bir önceki Truva virüsüne benzer, yeni bir versiyon olduğu yönündeki görüşü aktarıldı.

Programı indirenler yakalandı

Programın telefonlar üzerinden dinleme, hatta yazışmaları takibe olanak veren bir teknoloji içerdiği iddiası da dikkat çekti. Analizler virüsün, geçen haziran ayında Kılıçdaroğlu’nun öncülük ettiği Adalet Yürüyüşü sırasında sosyal medyada Twitter üzerinden eylemcilerin kullandığı #adaleticinyürü başlıklı ‘hashtag‘ slogan aracılığıyla bulaştırıldığını ortaya koyuyor. Sahte hesap sahipleri bu sloganı kullanarak yürüyüşteki son durum hakkında bilgi almak için kullanılabilecek bir program indirilmesini öneren bir link verdi. Akıllı cep telefonları olanların programı indirmeleriyle telefonlarına Alman şirketinin geliştirdiği virüs bulaştı.

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Bu virüs programının CHP’ye yönelik kullanılmasında kimin sorumlu olduğu konusunda ise bilginin olmadığı kaydedildi. Finfisher’in internet sayfasında, ‘terör ile mücadele etmek amacı ve gizli istihbarat servisleri ile işbirliği içinde olunduğu’ bilgisinin yer aldığı da belirtildi.

Muhalifleri takip hizmeti!

CHP’nin virüs yoluyla izlendiğini ortaya çıkaran Access Now grubu, şirketin yabancı ülkelerde yaşayan muhalifleri, dolayısıyla Türkiye’de hükümet karşıtlarını takip etme hizmeti sunabileceği iddiasını da dile getirdi. Haberlerde ne Finfisher’in ne de Türkiye hükümetinin konuya ilişkin sorulara yanıt verdiği kaydedildi.

Alman polisinin de Finspy uygulamasını kullandığı kaydedildi. Ekonomi Bakanlığı ise son yıllarda CHP’nin dinlenmesi için kullanılan programlara benzeyen bir ürün hakkında herhangi bir ihracat izni vermediğini belirtti.