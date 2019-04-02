Alman basını: Türkiye’deki seçim sonucu tüm popülist liderlere uyarı olmalı

Alman basını 31 Mart’taki yerel seçim sonuçlarının dünyadaki tüm popülist liderlere uyarı olması gerektiğini yazdı.

Fotoğraf: DHA

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre İstanbul, Ankara, Antalya, Adana ve Mersin gibi büyükşehir belediyeleri CHP’ye geçmişti.

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‘Metropoller ülkenin geleceğini yansıtıyor’

DW Türkçe’nin Alman basınından derlediği habere göre Frankfurter Rundschau tüm baskılara rağmen Türkiye’de muhalefetin ayakta olduğu görüşünde:



“Geçtiğimiz yıl cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk emaresini gördüğümüz üzere Erdoğan yara almayacak biri değil ve tüm baskılara, ‘temizliklere’ ve onbinlerce tutuklamalara rağmen muhalefet ayakta. En önemli 10 büyükşehirden yedisini muhalefet ittifakı kazandı, hem de hükümetin medyayı neredeyse tamamen kontrol altında tutması ve en ağır manipülasyon girişimlerine karşı çok az bir şey yapabilecek durumdayken. AKP’nin Türkiye’nin batısındaki güç kaybı da bir dönüm noktası, zira buradaki metropoller ülkenin geleceğini yansıtıyor. Ekonomik üretimin üçte ikisi burada ve iş arayan gençlerin yöneldiği yer de burası.”

‘Türkiye resmi yeniden değerlendirilmeli’

Braunschweiger Zeitung, sonuçlarının ardından Batı’dan bakıldığında görülen Türkiye resminin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti:

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“Türkiye’deki yerel seçimlerin sonucu, zihnimizdeki Türkiye resmini yeniden değerlendirmek için iyi bir fırsat. Erdoğan’ın izlediği rotadan memnun olmayanların sayısının sadece büyük şehirlerde değil ama özellikle oralarda artmış olması umut verici.”

‘Tüm popülist liderlere uyarı’

Rheinpfalz gazetesi ise sonucun dünyadaki tüm popülist liderlere bir uyarı olması gerektiğini dile getirdi:

“Erdoğan, uzun siyasi kariyeri boyunca ilk kez kendi izlediği siyasetin de bir oylaması olarak biçimlendirdiği bir seçimi kaybetti. İlk defa seçmenin nabzını tutmayı başaramadı. Çok popülist bir siyasetçi olan Erdoğan bu kez kaybetti. Bu mağlubiyet, onun gibi toplumu güçlü biçimde kutuplaştırmaktan medet uman diğer popülist siyasilere de bir uyarıdır.”