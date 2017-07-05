Alman basını: Türkiye, 15 Temmuz’dan sonra kaçan askerleri izletiyor

Katar’ı ablukaya alan Körfez ülkeleri, taleplerinin Doha tarafından karşılanmadığını ve boykotun süreceğini açıkladı. Terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle Katar’ı ablukaya alan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, ülkeye 10 gün süre vererek taleplerini iletmişti. Ancak Katar’ın, 13 maddelik talep listesinin kabul görmediğini açıklayan Körfez ülkeleri, Katar’a yönelik yeni yaptırımlar uygulanmayacağını duyurdu. Talep listesinde […]