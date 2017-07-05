Alman basını: Türkiye, 15 Temmuz’dan sonra kaçan askerleri izletiyor

Türkiye’nin, darbe girişiminin ardından ülkeden kaçan askerleri sistematik olarak takip ettirdiği belirtildi.
Deutsche Welle’nin Süddeutsche Zeitung’dan aktardığına göre Genelkurmy’ın yurtdışındaki tüm askeri ataşeler ve NATO üslerinde görevli subaylardan, eski askerleri soruşturmasını istediği öne sürüldü.
Emrin yüzlerce kişiye iletildiği kaydedilirken, Ankara’nın kaçan askerlerin iltica başvurusunda bulunup bulunmadıkları ve Batı medyası veya hükümetleriyle iletişime geçip geçmedikleri hakkında bilgi toplamak istediği belirtildi.
Darbe girişiminin ardından çok sayıda askeri Almanya’ya iltica başvurusunda bulunmasının ardından Almanya ile Türkiye arasında gerginlik yaşanıyor.
Almanya, MİT’in ülkede Gülen Cemaati mensuplarına yönelik istihbarat faaliyeti yürüttüğü iddiaları üzerine inceleme yapıyor.