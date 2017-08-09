Alman basını: Türk hükümeti ileri gittiğinin farkına vardı

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Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine’de yer alan yorumda, Alman vekillere Konya’daki üssü ziyaret izni verilmesi, ‘Türk hükümetinin ileri gittiğini fark etmesi’ne yoruldu.

NATO’nun devreye girmesi sonucu Türkiye’nin Alman vekillere Konya’daki üssü ziyaret etme izni verdiği ortaya çıkmıştı.

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Frankfurter Allgemeine Zeitung’daki yazıda şu görüşlere yer verildi:

“Son günlerde yaşanan gelişmeler, Türk hükümetinin ileri gittiğinin farkına vardığına işaret ediyor. Alman vekillerin Konya’daki NATO üssünü ziyaret etmelerine izin verilmesi de rüzgarın yönünün değiştiğinin işareti.

Buna Türk hükümetinin Alman şirketlerine sağladığı avantajlar da eklenebilir. Konya konusundaki karardan bir hafta önce Ankara rüzgar türbinleri için kurulacak dev bir fabrika ihalesini Siemens’e verdi. Bu fikir değişikliğine, Alman yatırımcının Türkiye’den geri çekilmesinden duyulan endişe yol açmış olmalı. Hükümetin en önemli temsilcileri neredeyse panik içerisinde Alman yatırımcısını yeniden kazanmaya çalıştı.

Siemens’e verilen dev ihale ve Konya’ya ziyaret izni, Türk-Alman ilişkilerindeki yatışmanın ilk işaretleri. Ancak bu yönde verilebilecek asıl güçlü bir işaret, Türkiye’de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının serbest bırakılması olur.”