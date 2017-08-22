Alman bakanın eşini tehdit eden kişinin kimliği belirlendi: Polisin bildiği biri 

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in diş hekimi eşi Anke Gabriel’e tehdit mesajı yollayan kişinin kimliği tespit edildi.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Gabriel’in eşinin muayenehanesindeki telesekretere tehdit mesajı bırakıldığını doğrulayan Alman polisi, mesajın içeriğinin bakanın siyasi faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu da teyit etti.

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‘Polis tarafından bilinen biri’

Polisin açıklamasında, mesaj bırakan kişinin kimliğinin tespit edildiği ve polis tarafından bilinen bir kişi olduğunu belirtildi.

Açıklamada ayrıca mesaj içeriğinin dışişleri bakanlığının genel tehdit değerlendirmesi ve ceza kapsamına girmediği bilgisine de yer verildi.

‘Erdoğan’ın tarzı motive ediyor’ demişti

Türkiye ile Almanya arasında giderek tırmanan gerilim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Gabriel arasındaki atışmaya da yansımıştı.

Erdoğan’ın Almanya’daki Türklere yaptığı “Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin” çağrısına Gabriel’den, “Almanya halkını birbirlerine karşı kışkırtmak istediğini gösteriyor. Ülkemizin egemenliğine daha önce eşi benzeri görülmemiş bir saldırı” yanıtı gelmişti. Bunun üzerine cumhurbaşkanı Alman bakana, “Evlere şenlik. Senin siyasetteki geçmişin ne? Kaç yaşındasın?” sözleriyle çatmıştı.

Son olarak Gabriel, Erdoğan’ın sözlerinin ardından eşinin tehdit edilmeye başladığını belirterek, “Erdoğan’ın tarzı, belli ki eşimi sıkıntıya sokmak ve rahatsız etmek yönünde bazılarını motive ediyor” demişti.