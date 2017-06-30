Alman bakanın ‘çaresizliği’: Türkiye’yi derin devletimiz olmadığına ikna edemedim 

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, darbe girişimi sonrası iltica başvurusunda bulunanların iadesini isteyen Türkiye’nin, bu konuda bağımsız mahkemelerin karar verdiği gerçeğini kabullenmekte zorlandığını savundu.

‘Defalarca somut kanıt talep ettik’

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Türkiye’den defalarca somut kanıt talep ettiklerini anlatan Gabriel “İşte ancak bize bu bilgiler verildiği takdirde bir kişinin iadesinin mümkün olup olmayacağını değerlendirme aşamasına gelebiliriz” dedi.

Bu değerlendirme kapsamında Türkiye’de adil bir yargılama yapılıp yapılmayacağını dikkate almak zorunda olduklarını vurgulayan Alman bakan, iadesi istenenlerin Alman hukuku uyarınca kabul edilemez bir cezaya çarptırılması ihtimali söz konusu olduğunda zaten iadenin mümkün olamayacağını dile getirdi.

‘İkna etmeyi başaramadım’

Gabriel şunları söyledi: “Türk tarafının kabullenmekte zorlandığı konu; bir kişinin bir diğer ülkeye iadesi konusunda bağımsız makamların ve mahkemelerin karar verdiği gerçeği. Bize sizin de derin bir devletiniz var deniyor. Bir tür komplo teorisi var. Ben bugüne kadar bizde derin devletin olmadığı konusunda Türk tarafını ikna etmeyi başaramadım.”