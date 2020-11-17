Alman bakandan Macron’a ret: Güvenlikte halen ABD ve NATO’ya ihtiyacımız var

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bağımsız bir Avrupa savunma stratejisi çağrısını reddederek, Avrupa’nın ABD ve NATO yardımı olmadan kendi güvenliğini sağlayamayacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Macron, dün ‘Revue Grand Continent’ yayınındaki söyleşisinde, ABD’nin müttefik olarak Avrupa’ya yalnızca ‘savunma konusunda egemenliği varsa’ saygı göstereceğini söyledi.

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Kramp-Karrenbauer, “Avrupa için stratejik özerklik fikri, NATO ve ABD olmadan Avrupa’nın güvenliğini, istikrarını ve refahını sağlayabileceğimiz yanılsaması güderse çok ileri gider” dedi.

Kramp-Karrenbauer, ABD ve NATO’nun kıtanın güvenliğine şu anda yaptığı katkıyı ikame etmek için Avrupa’nın konvansiyonel ve nükleer askeri kuvvetlerini oluşturmasının onlarca yıl alacağını da sözlerine ekledi.

Berlin’in savunma konusunda daha güçlü bir duruş benimseme sözünü yineleyen Kramp-Karrenbauer, “Almanya ve Avrupa, Amerika’nın nükleer ve konvansiyonel gücü olmadan kendilerini koruyamazlar. Bu bir gerçek” dedi.