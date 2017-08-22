Alman bakandan ‘çarpıcı’ çıkış: Erdoğan’a karşı demokrat çoğunluğu desteklemeliyiz

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Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, tüm Avrupa’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a muhalif çoğunluktaki ‘demokratik zihniyetli’ Türkleri desteklemesi gerektiğini söyledi.

Haberi duyuran Reuters, Alman bakanın sözlerini Berlin’in Ankara’ya karşı pozisyonunda ‘çarpıcı bir sertleşme’ diye niteledi.

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Seçim kampanyası sırasında konuşan Gabriel, “Ülkenin yarıdan fazlasını demokratik zihniyetteki insanlar oluşturuyor. Erdoğan’ı desteklemediler. Kanımca Türkiye’de birçok insan Avrupa ve Almanya’nın, Türkiye’de demokrasiyi desteklemesini ve çaresizlik içinde seyirci kalmamasını istiyor” dedi.

Tırmanan gerilim

Türkiye ile Almanya arasında giderek tırmanan gerilim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Gabriel arasındaki atışmaya da yansımıştı.

Erdoğan’ın Almanya’daki Türklere yaptığı “Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin” çağrısına Gabriel’den, “Almanya halkını birbirlerine karşı kışkırtmak istediğini gösteriyor. Ülkemizin egemenliğine daha önce eşi benzeri görülmemiş bir saldırı” yanıtı gelmişti. Bunun üzerine cumhurbaşkanı Alman bakana, “Evlere şenlik. Senin siyasetteki geçmişin ne? Kaç yaşındasın?” sözleriyle çatmıştı.

Son olarak Gabriel, Erdoğan’ın sözlerinin ardından eşinin tehdit edilmeye başladığını söylemişti.