Alman bakandan AB’ye mektup: Erdoğan’ın politikalarına net yanıt gerek

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in, Türkiye’ye yönelik tedbirlerin sertleştirilmesi talebiyle Avrupa Birliği yetkililerine mektup yazdığı ortaya çıktı.

DW Türkçe’nin Der Spiegel’den aktardığına göre Alman bakan, 24 Temmuz’da AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn’a mektup gönderdi.

Reklam

Alman bakanın Ankara’ya yönelik daha sert önlemler alınması çağrısı yaptığı mektubunda ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın politikalarının Avrupa değerler sistemiyle açık bir tezat içinde olduğu ve net bir yanıt gerektirdiği’ni yazdığı belirtildi.

Mektubunda ‘ilişkileri iyileştirmek için gösterilen çabaların Ankara’nın giderek daha agresif ve yapıcı olmayan politikalarıyla boşa çıkarıldığı’nı savunan Gabriel, ‘Türkiye için üyelik öncesi mali yardımların kısılarak hükümetin değil Türk sivil toplumunun yararına kullanılmak üzere demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarıyla sınırlandırılmasını’ önerdi.

Gabriel, mektubunda ‘Avrupa Yatırım Bankası’nın proje teşviklerinde daha kısıtlayıcı olması gerektiği’ni de önererek, “Temel çizgi, şu an için yeni işlere girişilmemesi olmalıdır” diye yazdı.

Darbe girişimi sonrası bozulan Türkiye-Almanya ilişkileri, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir de Alman vatandandaşının bulunmasıyla iyiden iyiye gerilmişti.